DANS UN CONFORT

INTEMPOREL, LE RÊVE

SE RESPIRE EN FRONT

DE MER

Bahia Golf Beach est le berceau de quiétude et de sérénité parfaitement positionnée entre les deux plus importantes villes du Maroc en face de la mythique plage de Bouznika.Une cité à quelques kilomètres de Casablanca et à proximité de Rabat où la vie reprend des couleurs. Le resort balnéaire prend vie grâce à un ensemble résidentiel et touristique comprenant :



• Un parcours de Golf 18 trous

• Un club house un ensemble de services disponibles à longueur d’année

• Le fameux Hôtel 5 étoiles Vichy Célestins qui accueillera vos moments de détente et de bien-être.